«Седая мышь»: возлюбленный Чиповской показал ее честно фото без прикрас

32-летняя актриса в ироничных тонах отозвалась о своем снимке без фильтров и фотошопа.

Возлюбленный Анны Чиповской — актер Дмитрий Ендальцев запечатлел свою вторую половинку без фильтров и фотошопа. В кадре знаменитость позировала, отказавшись от яркого сценического грима. Сама девушка в ироничных тонах прокомментировала честное фото без прикрас. Из-за прохладного ветра и дождливой московской погоды актрисе пришлось накинуть на голову меховой капюшон.

«Седая мышь!» — отметила Чиповская, оценив свой снимок на личной страничке Дмитрия.

В повседневной жизни Анна, как Екатерина Климова и 37-летняя Светлана Ходченкова, старается не пользоваться косметикой, отдавая предпочтение естественности. Однако для выхода в свет актриса выбирает дизайнерские наряды, продумывая каждый образ до мелочей. В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал внешность и стиль знаменитости.

По словам историка моды, Анна — одна из самых красивых актрис российского кино. После съемок в сериале «Оттепель» Чиповская, как утверждает телеведущий, проснулась знаменитой. Однако тогда она выглядела более романтично, ее можно было сравнить с «девушкой-цветком». А сейчас Васильев относит актрису к типичным жительницам мегаполиса — целеустремленным, деловым и закрытым для ярких приключений.

Историк моды поддержал желание Чиповской кардинально сменить имидж — девушка сделала короткую стрижку, отказавшись от длинных локонов. И подобный эксперимент, по мнению телеведущего, нисколько не испортил внешность Анны.