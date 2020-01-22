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«Мы вообще-то вместе живем»: Башаров высказался об отношениях с экс-женой

Слова актера и его последней пассии разнятся. Елизавета Шевыркова исключила возможность воссоединения с бывшим мужем, а он заверяет, что они уже давно живут под одной крышей.

«Мы вообще-то вместе живем»: Башаров высказался об отношениях с экс-женой
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова. фото: globallookpress.com/

Марат Башаров не раз оказывался в центре скандалов. Когда он разводился с актрисой Екатериной Архаровой, она в эфире ток-шоу обвинила актера в рукоприкладстве. Вскоре после этого он снова женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой. В 2016 году она родила ему сына Марселя, а спустя два года подала на развод и тоже заверила, что муж ее избивал.

Примечательно, что ранее Башаров заявил, что по-прежнему счастлив с Елизаветой, а развод, по его словам, оформил просто так. Данные о рукоприкладстве он назвал выдумкой СМИ. Однако информацию о воссоединении на днях развеяла сама экс-супруга артиста. Шевыркова рассказала, что живут и отдыхают они раздельно. Более того, даже шанса что-то исправить она давать ему не хочет.

«Еще одного шанса я ему уже не дам», — подчеркнула девушка.

Поклонники пришли в замешательство от противоречивой информации. Когда корреспондент Teleprogramma.pro связался с самим Башаровым, то он был удивлен. Оказалось, что актер не знал о словах бывшей супруги.

«Первый раз об этом слышу. Мы вообще-то вместе живем. Мы прекрасно живем. Не переживайте, все у нас хорошо!», — отметил он.

Похоже, что переживать за пару не стоит. Правда, пока сложно понять, почему их слова противоречат друг другу.

Напомним, что также у Марата есть дочь от первой гражданской супруги Елизаветы Круцко. На днях артисту удалось прогуляться с 15-летней наследницей Амели. Поклонники были поражены тому, как сильно девочка похожа на отца. Многие также похвалили актера, который находит время для своих детей.

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Тэги:

Екатерина АрхароваЕлизавета Шевырковазвездные семьиМарат Башаров
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«Мы вообще-то вместе живем»: Башаров высказался об отношениях с экс-женой
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