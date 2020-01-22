Умер знаменитый английский комик Терри Джонс

Британия скорбит. Вечером 21 января скончался известный английский комик Терри Джонс. Мужчине было 77 лет, последние из которых он страдал старческой деменцией. Мужчина умер в окружении жены и детей, которые присматривали за ним. Новость передал канал BBC со ссылкой на агента знаменитого артиста.

«Мы все потеряли доброго, веселого, теплого, творческого и по-настоящему любящего человека, чья бескомпромиссная индивидуальность, неустанный интеллект и необыкновенный юмор доставляли удовольствие бесчисленным миллионам на протяжении шести десятилетий», — говорится в сообщении.

Терри наиболее известен как участник британской комик-группы «Монти Пайтон», основанной еще в 1969 году. Они выпускали очень популярную телепередачу, а также сняли три полнометражных фильма. В современных российских реалиях эту команду можно сравнить с «Квартетом И» или с золотым составом Comedy Club.