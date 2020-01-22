«Сейчас время агрессивного юмора»: Гудков рассказал о своей роли в «Марафоне желаний»

23 января в прокат выходит комедия Даши Чаруши «Марафон желаний». Александр Гудков, известный своим участием в передачах, клипах и рекламных роликах, дебютировал в кино в качестве актера, сценариста и продюсера.

По словам Гудкова, съемки в кино оказались для него колоссальным стрессом. Артист признался, что чувствует страх перед камерой и ему гораздо комфортнее быть в роли автора и сценариста. Также актер обмолвился, что в картине у него очень неожиданный образ.

«Надеюсь, что от него все офигеют! Когда сам себя увидел на мониторе во время съемок, подумал: «Боже, ребята, может, лучше эпизодическую роль сделаем?» Есть универсальные актеры, классные, за которыми приятно наблюдать в течение двух часов на экране. Вот Аглая Тарасова – она такая. А на меня столько времени смотреть невозможно из-за отсутствия хорошей дикции, моего гундосого голоса, странной манеры речи, внешности. В общем, эпизодник — супер!» — рассказал Гудков изданию Кинорепортер.

Александр Гудков известен по играм в КВН в составе команды «Федор Двинятин», участию в шоу «Вечерний Ургант» и Comedy Woman. А в интернете артист прославился скандальной программой Comment Out, в которой знаменитости вынуждены делать неоднозначные вещи и бороться с собственными моральными принципами.

Гудков признается, что быть на месте героя шоу очень непросто и даже неприятно, однако шоумен уверен, что «сейчас время агрессивного юмора». Рекламные ролики в его передаче тоже трешовые и приводят многие зрителей в ужас и восторг одновременно.

«Мы как-то пытались продать идею одному интернет-маркету, где можно заказать что угодно. Поэтому мы придумали, что там можно найти даже некий лисий эякулят. Когда мы сняли ролик, естественно, заказчик был в ужасе: «Нет! Ни в коем случае это нельзя показывать! У нас коляски для мамочек, а мы тут про эякулят!» Ну, раз не попали, то не попали. Сейчас просто приходят и говорят: «Да, мы хотим треш!» — смеется Гудков и уверяет, что ему совсем не стыдно за то, что он делает: «Я отвечу за все свои грехи! Я и так знаю, что буду лежать на сковородке в аду на сто процентов, в рай точно не попаду».

Артист признается, что с ростом популярности у него становится все больше как поклонников, так и хейтеров. Но, по словам Гудкова, оскорбления его только смешат, и он даже старается расспросить человека, что именно его бесит. Мама шоумена не одобряет деятельности Александра и хочет, чтобы он занялся серьезным делом.

«Моя мама вообще против всего, что я делаю. Она — абсолютная величина отрицания: «Все это несерьезно, Сашка, временно. Телевидение и интернет — шарашкина контора. На кого ты учился, тем и надо было работать». Моя специальность — материаловед, обработка материала давлением. Круто, да?» — улыбается Гудков.

Комедийный фильм «Марафон желаний» выходит в российский кинопрокат 23 января 2020 года.