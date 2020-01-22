«Гоните эту аферистку в шею!»: рыжий «Иванушка» опроверг наличие внебрачного сына

Лидер группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов опроверг наличие у себя внебрачного сына Германа. «Гоните эту аферистку в шею! Это все неправда, никакого внебрачного ребенка у меня нет», — заявил певец и добавил, что данная особа из первого поколения фанаток «Иванушек».

Напомним, что помощница музыканта Леся Сазыкина не так давно поведала журналистам свою историю знакомства и близкой дружбы с певцом. По ее словам, они познакомились в 1997 году. Первое время между ними ничего не было. Григорьев-Апполонов даже в шутку называл девушку малявкой.

Однако в 2000 году, как говорила девушка, между ними случилась первая близость. Причем произошло это в Сочи, на родине музыканта. Он позвал девушку наверх в своем номере. В этот день ей исполнилось 20 лет. Они долго целовались. Красавица осталась ночевать у рыжего «Иванушки». Кстати, в это время он уже жил с Мариной Лопатовой.

Любопытно, что Сазыкина утверждает, что дважды была беременна от певца. Первая беременность завершилась выкидышем. А вот в результате второй на свет появился их общий сын Герман. Сейчас, когда певец развелся, она и решила рассказать всю правду об их отношениях, сообщает «СтарХит».