Непризнанный сын Цискаридзе решил покинуть Россию

Осенью 2019 года молодой актер из Азербайджана 19-летний Тимур Зайр-оглы Акперов провозгласил себя внебрачным сыном Народного артиста РФ Николая Цискаридзе. Парень ссылался на документы, найденные у матери, и внешнее сходство с якобы отцом. Историю подхватили СМИ, воспользовавшись шумихой Тимур приехал в Москву и потребовал встречи с Цискаридзе и проведения теста на ДНК.

Интересно, что Николай Цискаридзе практически никак не реагировал на сообщения в прессе и с якобы сыном встречаться не собирался. В декабре Тимур заявил, что его избил шоумен Стас Барецкий, а врачи обнаружили у него «рак желудочка мозга». Акперов был намерен идти в суд, чтобы заставить Цискаридзе платить за лечение. Однако недавно азербайджанец сообщил, что передумал судиться, так как мать уничтожила все документы.

«Ну вот и всё. Я не смогу подать документы в суд. Мать взяла и сожгла в туалете все собранные документы для подачи в суд на установление отцовства! С трудом собирал, таскался туда-сюда с адвокатом», — рассказал Акперов порталу Teleprogramma.pro.

После пережитых приключений Тимур Акперов решил вернуться на родину и сообщил, что через две недели улетает в Баку навсегда.