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«Еще одного шанса я ему не дам»: бывшая жена Башарова опровергла их воссоединение

Елизавета Шевыркова отметила, что ее сердце после развода с актером все еще свободно.

«Еще одного шанса я ему не дам»: бывшая жена Башарова опровергла их воссоединение
Башаров живет отдельно от Шевырковой/http://globallookpress.com/

Бывшая супруга актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова заявила, что не собирается мириться со звездой. Напомним, что не так давно он заявил, что якобы снова живет с экс-супругой под одной крышей. Девушка несколько лет назад родила ему сына Марселя.

«Мы живем раздельно и отдыхаем, соответственно, тоже. Возможно, Марату бы хотелось, чтобы все было так, как он говорит. Еще одного шанса я ему уже не дам. Другого мужчины рядом со мной пока нет — сердце свободно», — отметила Елизавета Шевыркова.

Добавим, что причиной расставания с Елизаветой Шевырковой стал тот факт, что актер поднимал руку на свою вторую половинку. Однажды он сломал ей нос. Возможно, что эта история и не стала достоянием общественности, но инициативу проявил брат девушки, который обо всем рассказал журналистам. Сейчас, как говорит Шевыркова, Башаров помогает ей деньгами на содержание их ребенка. На алименты она не подавала.

Кстати, в предыдущих отношениях с актрисой Екатериной Архаровой у актера также не обходилось без рукоприкладства. Позже он признавался, что не может порой себя контролировать, когда выпьет, сообщает «СтарХит».

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Екатерина АрхароваЕлизавета ШевырковаМарат Башаров
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«Еще одного шанса я ему не дам»: бывшая жена Башарова опровергла их воссоединение
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