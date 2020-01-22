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Филипп Киркоров увиделся с 72-летней Ротару на юбилее Этери Карапетян 

Украинская исполнительница согласилась выступить на вечеринке возлюбленной бизнесмена.

Филипп Киркоров увиделся с 72-летней Ротару на юбилее Этери Карапетян 
София Ротару (Фото: Globallookpress.com)

72-летняя украинская исполнительница согласилась выступить на юбилее возлюбленной бизнесмена Самвела Карапетяна — Этери. Среди приглашенных гостей также был замечен поп-король сцены Филипп Киркоров. Позже на одной из фан-страничек Софии Ротару в Instagram появилось совместное фото знаменитости с экс-супругом Аллы Борисовны. Как пишет «Комсомольская правда», на подобных мероприятиях певица появляется отнюдь не бесплатно. Обычно гонорар Софии Михайловны превышает 50 тысяч евро. На празднике в честь именинницы артистка исполнила одну из песен собственного репертуара — «Лаванда» под овации присутствующих.

В качестве ведущего на торжестве выступал Андрей Малахов. На сцене супруг бизнесвумен Натальи Шкулевой появился в том же пиджаке, что и «Золотой голос России» Николай Басков. Однако этот факт нисколько не смутил шоумена. Напомним, что ранее София Ротару приехала в Москву на фестиваль «Песня года». Несмотря на то, что певица не стала общаться с журналистами за кулисами мероприятия, она поблагодарила поклонников за теплый прием. Украинская исполнительница не стала скрывать, что получила удовольствие от того, что вышла на сцену перед многотысячной публикой.

Напомним, у певицы есть 25-летний внук Анатолий и 18-летняя внучка Соня. Наследников звездной маме подарил ее единственный сын Руслан Евдокименко. Муж артистки скончался еще в 2002 году. С тех пор София Михайловна так и не вышла замуж. Певица до сих пор переживает утрату близкого человека.

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Андрей Малаховестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНиколай БасковСофия РотаруФилипп Киркоров
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Филипп Киркоров увиделся с 72-летней Ротару на юбилее Этери Карапетян 
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