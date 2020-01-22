НОВОСТИ

Новая беда: застрявший в унитазе сын Сафронова «обварился» на солнце

Пианист получил серьезные ожоги, и ему пришлось вызывать врача.

Новая беда: застрявший в унитазе сын Сафронова «обварился» на солнце
Сын Сафронова угодил в новую передрягу/http://globallookpress.com/

Обладатель шестнадцати международных премий по музыке, 242-килограммовый пианист Лука Затравкин в Instagram поделился неприятной историей, которая случилась с ним на отдыхе.

«Хотел поделиться с вами, чтобы вы были все осторожны, выбирая солнечный крем. Купил крем защитный от солнца. Нанес его. Пошел на пляж. Оказалось, что он неводостойкий. В итоге вызвал врача. Вся кожа с лица слезает. Потом еще говорят, что морда треснула от обжорства. Нет, друзья, это все от солнца», — пошутил сын художника Никаса Сафронова.

В подписи под видеозаписью Лука Затравкин написал: «Как тебе такое, Фредди Крюгер?» А в хештегах у него появились такие слова: «Рецепт поросенка в духовке».

Напомним, что несколько месяцев назад Лука Затравкин стал героем всех новостей. Он застрял в унитазе во время перелета по маршруту Казань — Москва. Пассажиры засняли его потуги выбраться из неприятной ситуации на видео и выложили в Сеть. Пианист после долго возмущался, что СМИ не пишут о его музыкальных победах, но стоило ему застрять в унитазе, как он стал известен на всю страну.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Лука ЗатравкинЛука Затравкин последние новостиНикас СафроновНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Новая беда: застрявший в унитазе сын Сафронова «обварился» на солнце
Интересно?
Поделись с друзьями: