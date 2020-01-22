Новая беда: застрявший в унитазе сын Сафронова «обварился» на солнце

Обладатель шестнадцати международных премий по музыке, 242-килограммовый пианист Лука Затравкин в Instagram поделился неприятной историей, которая случилась с ним на отдыхе.

«Хотел поделиться с вами, чтобы вы были все осторожны, выбирая солнечный крем. Купил крем защитный от солнца. Нанес его. Пошел на пляж. Оказалось, что он неводостойкий. В итоге вызвал врача. Вся кожа с лица слезает. Потом еще говорят, что морда треснула от обжорства. Нет, друзья, это все от солнца», — пошутил сын художника Никаса Сафронова.

больше по теме Лука Затравкин начинает совместный проект с иллюзионистами Сафроновыми О деталях сын художника Никаса Сафронова пока не распространяется.

В подписи под видеозаписью Лука Затравкин написал: «Как тебе такое, Фредди Крюгер?» А в хештегах у него появились такие слова: «Рецепт поросенка в духовке».

Напомним, что несколько месяцев назад Лука Затравкин стал героем всех новостей. Он застрял в унитазе во время перелета по маршруту Казань — Москва. Пассажиры засняли его потуги выбраться из неприятной ситуации на видео и выложили в Сеть. Пианист после долго возмущался, что СМИ не пишут о его музыкальных победах, но стоило ему застрять в унитазе, как он стал известен на всю страну.