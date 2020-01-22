«Находятся воспаленные головы, которые этому верят»: Шепелев высказался об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram прокомментировал появившиеся накануне слухи о том, что якобы он покинул пост ведущего на Первом канале. Напомним, что он ведет программу «На самом деле». Гости студии проходят детектор лжи. Иногда это все заканчивается целыми расследованиями.

«В удивительное время мы, конечно, живем, когда каждая тухлая фантазия может стать новостью. И что еще печальнее, находятся воспаленные головы, которые этому верят. Всем воды и Ново Пассит», — заявил Дмитрий Шепелев.

Отметим, что по слухам Шепелева в его проекте должен был заменить его коллега на «первой кнопке» Дмитрий Нагиев.

Кстати, ранее гражданский супруг певицы Жаны Фриске признавался, что действительно устал от проекта. Кроме того, с недавних пор у него появилось свое шоу «Папки» в Сети. К себе в студию он приглашает известных отцов, которые делятся секретами воспитания детей.