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Заседание по иску Кормухиной к Гагариной по «Кукушке» завершилось скандалом

Адвокат победительницы «Фабрики звезд-2» решил зачем-то прочесть лекцию, как должны вести себя журналисты в судах.

Заседание по иску Кормухиной к Гагариной по «Кукушке» завершилось скандалом
Адвокат Гагариной устроил в суде перепалку/http://globallookpress.com/

Заседание по иску певицы Ольги Кормухиной к своей коллеге Полине Гагариной в Тверском суде столицы из-за песни «Кукушка» Виктора Цоя завершилось скандалом. Причиной стали действия адвоката победительницы «Фабрики звезд-2». Сама звезда на заседании, что в общем-то неудивительно, не появилась. Напомним, что Кормухина считает, что ее коллега украла ее аранжировку композиции Цоя. Извинений она не дождалась и пошла искать правду в суд.

Адвокат Гагариной перед заседанием решил зачем-то прочитать журналистам лекцию, как представители СМИ должны вести себя в судах. Кроме того, адвокат певицы предложила акулам пера написать статьи о судебной этике и правилах поведения в судах.

В какой-то момент монолог адвоката Полины Гагариной к журналистам прервала судья, которая заметила, что пора переходить к сути вопроса. Возмутились и журналисты. Некоторые из них сказали, что этот примитивный ликбез им без надобности. Адвокат также потребовала предоставить ей список всех журналистов, кто пришел на заседание. Многие посчитали это фарсом.

Итогом стал тот факт, что защита ответчика довела до слез одну из журналисток в зале. Некоторые ее коллеги чуть не устроили драку.

Что касается самого дела, то представители Кормухиной обратились в Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте. Противоборствующая сторона была резко против этого решения, но предоставить аргументированную позицию не смогла. Следующее заседание по этому делу пройдет 25 февраля, сообщает «МК».

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Тэги:

Виктор ЦойОльга КормухинаПесня "Кукушка"Полина Гагарина
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Заседание по иску Кормухиной к Гагариной по «Кукушке» завершилось скандалом
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