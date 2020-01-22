Заседание по иску Кормухиной к Гагариной по «Кукушке» завершилось скандалом

Заседание по иску певицы Ольги Кормухиной к своей коллеге Полине Гагариной в Тверском суде столицы из-за песни «Кукушка» Виктора Цоя завершилось скандалом. Причиной стали действия адвоката победительницы «Фабрики звезд-2». Сама звезда на заседании, что в общем-то неудивительно, не появилась. Напомним, что Кормухина считает, что ее коллега украла ее аранжировку композиции Цоя. Извинений она не дождалась и пошла искать правду в суд.

Адвокат Гагариной перед заседанием решил зачем-то прочитать журналистам лекцию, как представители СМИ должны вести себя в судах. Кроме того, адвокат певицы предложила акулам пера написать статьи о судебной этике и правилах поведения в судах.

В какой-то момент монолог адвоката Полины Гагариной к журналистам прервала судья, которая заметила, что пора переходить к сути вопроса. Возмутились и журналисты. Некоторые из них сказали, что этот примитивный ликбез им без надобности. Адвокат также потребовала предоставить ей список всех журналистов, кто пришел на заседание. Многие посчитали это фарсом.

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Итогом стал тот факт, что защита ответчика довела до слез одну из журналисток в зале. Некоторые ее коллеги чуть не устроили драку.

Что касается самого дела, то представители Кормухиной обратились в Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте. Противоборствующая сторона была резко против этого решения, но предоставить аргументированную позицию не смогла. Следующее заседание по этому делу пройдет 25 февраля, сообщает «МК».