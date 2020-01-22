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43-летняя россиянка завоевала титул «Миссис Вселенная — 2020»

Ксения Вербицкая поделилась своими ощущениями от победы на конкурсе красоты.

43-летняя россиянка завоевала титул «Миссис Вселенная — 2020»
Россиянка Ксения Вербицкая победила в конкурсе "Миссис Вселенная — 2020"(Фото: Instagram.com/verbksenia)

Наша соотечественница Ксения Вербицкая завоевала титул «Миссис Вселенная — 2020». Победительница конкурса красоты вместе со своей семьей живет в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, в свои 43 года новая миссис Вселенная воспитывает четверых детей. Женщина увлекается аргентинским танго и литературой. Отметим, что в финале шоу каждой участнице нужно было обойти свою соперницу на дефиле и в творческом конкурсе. Кроме того, конкурсанткам предстояло рассказать о себе и личных достижениях, представив перед компетентным жюри презентацию на английском языке.

В интервьюРИА новости обладательница титула «Мисс Вселенная — 2020» уточнила, что на конкурсе ей пришлось соперничать с большим количеством участниц, красивейшими женщинами со всего мира. Ксения отметила, что ей трудно представить, как жюри смогло определиться с тем, кто из них достоин короны. Вербицкая воспользовалась случаем для того, чтобы поблагодарить свою семью и близких друзей. Россиянка подметила, что без их поддержки она вряд ли смогла бы добиться такого высокого результата. Ксения не скрывает: она гордится тем, что смогла показать всему миру красоту и самодостаточность русской женщины. Вербицкая считает, что наши соотечественницы умеют совмещать внутреннюю гармонию с внешней обаятельностью, материнство — с продвижением по карьерной лестнице, не забывая при этом о самосовершенствовании.

43-летняя Ксения Вербицкая стала обладательницей титула «Миссис Вселенная — 2020», выиграв международный театрализованный конкурс красоты для замужних женщин.

«Едем домой! Благодарю семью, друзей, коллег и СМИ за поддержку! С уважением и любовью», — отметила победительница конкурса «Миссис Вселенная — 2020».

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естественная красотаЗвездный стильКонкурс "Миссис Вселенная"красота вне возрастамода и стиль
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43-летняя россиянка завоевала титул «Миссис Вселенная — 2020»
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