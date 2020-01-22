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«Был черновой продукт, скучный»: Талызину попросили спасти «Иронию судьбы»

Актрисе пришлось озвучивать роль Барбары Брыльски.

«Был черновой продукт, скучный»: Талызину попросили спасти «Иронию судьбы»
Талызина вспомнила съемки в "Иронии судьбы"/http://globallookpress.com/

Актриса Валентина Талызина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что режиссер Эльдар Рязанов попросил ее озвучить роль главной героини Барбары Брыльски. Съемочная группа никого не могла найти подходящего. В какой-то момент легендарный режиссер уже отчаялся.

«Я встала к пульту. Никогда не забуду, как мне все твердили: «Валя, надо спасать картину». Был черновой продукт, скучный. На меня возлагали особую надежду и все в итоге получилось», — заявила Талызина.

По словам актрисы, она в какой-то мере повторила путь главной героини картины – одинокой учительницы, у которой муж бывает только по выходным. Сама звезда также после расставания с единственным супругом была всегда одинока и замуж больше не вышла.

«У меня была жизнь, как у всякой женщины. И взлёты случались, и падения. Я ни о чем не жалею. У Ксюши, моей дочери, был отец. Он водил ее в кафе. Я не была против. Скажу, что мне делал в свое время предложение потрясающий мужчина. Но я подумала, что соединить маму, дочку, мою профессию и этого мужчину вместе — невозможно. Кроме того, он имел привычку пить. Мне хватило мозгов отказаться. Мы с ним потом сидели в ресторане. Я плакала, и он плакал. Добавлю, что моя жизнь не лучше и не хуже, чем других женщин. Ее надо выстраивать. Я со своей профессией этого сделать не могла», — призналась актриса.

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Тэги:

Барбара БрыльскаВалентина ТалызинаПрограмма "Судьба человека"Фильм "Ирония судьбы"Эльдар Рязанов
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«Был черновой продукт, скучный»: Талызину попросили спасти «Иронию судьбы»
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