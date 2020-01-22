«Мой муж – супергерой!»: Евгения Алдонина трогательно поздравила жена с 40-летием

За развитием теплых отношений бывшего мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина и его второй супруги Ольги следят многие. Пара уже шесть лет в браке, а ощущение такое – будто у них медовый месяц.

Брутальный спортсмен не стесняется быть нежным и проявлять свои чувства к супруге на публике. То и дело в его Instagram появляются милые посты с женой и трехлетним сыном Артемом. А вот родившуюся в ноябре дочь Анжелику пара пока не показывает.

Несколько лет назад Евгений Алдонин покончил с футболом. Но, как оказалось, не до конца, недавно он вошел в тренерский состав московского клуба «Торпедо». Что ж, для мужчины 40 лет довольно неплохой виток карьеры.

Знаковую для многих мужчин дату Алдонин отмечает 22 января. Его жена трогательно поздравила мужа в этот день.

«Мой муж – супергерой! С днем рождения! Лучший муж, заботливый отец, хороший сын, настоящий друг… Обожаю тебя», — написала Ольга в блоге.

Пост она сопроводила хештегами #самыйлучшиймуж и #будьсчастлив. В сторис Instagram девушка разместила целый видеоклип, собранный из милый совместных кадров с мужем, сменяющих друг друга под песню о любви.