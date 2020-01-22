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«Он оказался в сумасшедшем доме»: Валентина Талызина рассказала о трагедии Юрия Орлова

Главный герой картины «Иванов катер» сошел с ума.

«Он оказался в сумасшедшем доме»: Валентина Талызина рассказала о трагедии Юрия Орлова
Талызина рассказала о трагедии в жизни актера Орлова/http://globallookpress.com/

Актриса Валентина Талызина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что много лет назад была влюблена в главного героя нашумевшей ленты «Иванов катер» Юрия Орлова. Картину на протяжении пятнадцати лет не показывали по телевидению. Главный герой фильма выступил против существующего строя, поэтому он и был запрещен к широкому показу.

«Я уже рассталась к тому моменту с мужем. Мы все очень тесно дружили. В том числе была дружба и с Юрой Орловым. Но у него была жена и маленький ребенок, поэтому вместе нам быть было не суждено. А потом произошло несчастье. Он оказался в сумасшедшем доме. Я к нему ездила туда. Возила кассеты с нашими фильмами», — сказала актриса.

Как сказала Талызина, когда Орлову поставили диагноз шизофрения, то жена с ним разошлась.

«Я помню, как он себя странно вел, когда прибыл к нам на озвучивание. Приехал, к примеру, в аэропорт и не мог понять, где находится. Он месяц лечился, но так и остался в интернате для душевнобольных. Я посылала ему продукты, деньги, вещи», — сказала актриса.

Талызина вспомнила, как навещала Орлова в сумасшедшем доме.

«Однажды приехала с двумя чемоданами. Он разложил вещи и каждый из сумасшедших заходил и выбирал для себя. Так я одела весь интернат», — сказала Валентина Талызина.

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Тэги:

Валентина ТалызинаПрограмма "Судьба человека"Фильм "Иванов катер"Юрий Орлов
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«Он оказался в сумасшедшем доме»: Валентина Талызина рассказала о трагедии Юрия Орлова
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