Нетребко в «золотом платье» вышла на танцпол с 65-летней Вайкуле

Оперная певица побывала на одном из светских мероприятий вместе с мужем Юсифом Эйвазовым.

Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым побывала на одном из светских мероприятий. На личной страничке в Instagram оперная певица поделилась отчетными кадрами с праздника, рассказав о своих впечатлениях от вечера.

Знаменитость не стала скрывать, что она была рада повидать старых друзей. На торжестве помимо Лаймы Вайкуле присутствовала Хибла Герзмава. Также среди приглашенных гостей были замечены Максим Галкин и Леонид Ярмольник.

«Еще не вечер… Великолепная Лайма Вайкуле подарила всем незабываемые мгновенья», — отметила Нетребко.

Анна станцевала на импровизированном танцполе вместе с 65-летней латвийской эстрадной исполнительницей. Рядом с женой неотлучно находился Юсиф Эйвазов. Не смог обойти стороной танцпол и Максим Галкин. Не секрет для многих, что супругу шоумена Примадонну отечественного шоу-бизнеса связывает давняя дружба с Вайкуле. Алла Пугачева с семьей чуть ли не каждое лето ездит в отпуск на Балтийское море.

На вечеринке 48-летняя Нетребко появилась в «золотом» платье. Примечательно, что Вайкуле отдала предпочтение облегающему наряду, украшенному переливающимися пайетками. Латвийская певица исполнила несколько песен из собственного репертуара, устроив танцы для собравшихся на празднике гостей.

Напомним, что в Москву Анна Нетребко прилетела после январских каникул в Австрии. Вместе с возлюбленным Юсифом Эйвазовым оперная дива побывала в Вене.