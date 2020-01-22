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Матильда Шнурова впервые после развода вышла в свет с загадочным незнакомцем

Девушка появилась на премьере картины «Марафон желаний» в обществе мужчины.

Матильда Шнурова впервые после развода вышла в свет с загадочным незнакомцем
Матильда Шнурова. Фото: Global Look Press

Бывшая жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда появилась на премьере комедии «Марафон желаний» в обществе загадочного кавалера. Событие состоялось в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате. Это первый выход в свет девушки с мужчиной. Не исключено, что у нее новый роман. Правда, широкой общественности о нем пока ничего неизвестно.

Матильда Шнурова с незнакомцем. Фото
Матильда Шнурова с неизвестным мужчиной. Фото: Михаил Фролов/КП

Как только Матильда появилась в зале, она незаметно проскользнула в вип-зону, где были накрыты столы для гостей вечера. Именно там она и встретилась с кавалером. Они долго о чем-то болтали, а потом вместе прошли в зал.

Не исключено, что скоро девушка объявит о своем новом возлюбленном, сообщает «Комсомольская правда». Как известно, Сергей Шнуров уже женился на молодой избраннице Ольге Абрамовой.

Отметим, что комедия «Марафон желаний» выйдет на экраны 23 января. В центре сюжета — история маникюрщицы, которая записывала в блокнотик все свои мечты.

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Матильда ШнуроваОльга АбрамоваСергей Шнуров
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Матильда Шнурова впервые после развода вышла в свет с загадочным незнакомцем
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