НОВОСТИ

«Мы родственные души»: Дитковските и Чадов отдыхают на одном острове

Экс-супруги выбрали для январских каникул один и тот же курорт. Они проводят отпуск на Бали.

«Мы родственные души»: Дитковските и Чадов отдыхают на одном острове
Агния Дитковските (Фото: Globallookpress.com)

31-летняя актриса Агния Дитковските и ее бывший муж актер Алексей Чадов отдыхают на одном и том же острове. Экс-супруги выбрали для январских каникул Бали. К слову, там же вместе с четырьмя детьми находится и 41-летняя Екатерина Климова. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» успела отметиться с 38-летним Чадов на одной из местных вечеринок. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Алексей запечатлел на камеру танец Климовой, посетившей импровизированный концерт.

Несмотря на развод, Агния и Алексей сумели сохранить дружеские отношения. И это не удивительно, ведь у них есть общий сын Федор, утверждает актер из фильма Резо Гигинеишвили «Жара». Именно ради сына звездные родители согласились провести отпуск на одном курорте, отдав предпочтение Бали. Таким образом, наследник Дитковските и Чадова может одновременно видеться и с мамой, и с отцом. Вместе с Федей бывший муж Агнии успел побывать на рыбалке и покататься на доске для сапсерфинга.

Актериса Агния Дитковските с сыном Федором
Маленький Федор катается на доске для сапсерфинга с папой и загорает на пляже с мамой (Фото: Instagram.com/ditkovskyte)

Примечательно, что актер не видит ничего необычно в том, чтобы отдыхать вместе с наследником и бывшей женой. Большую часть времени Алексей проводит с Федором, таким образом у Дитковските появляется свободная минутка для себя. Будучи в разводе, Чадов старается не пренебрегать отцовскими обязанностями. Актер делает все возможное для того, чтобы сын чувствовал его поддержку и любовь.

Актер Алексей Чадов
Алексей Чадов отдыхает на том же острове, что и Агния Дитковските. Фото: Instagram.com/alexeychadovofficial

В одном из недавних интервью Алексей признался, что первые отношения и браки, попытки создать семью не всегда приводят к полному ощущению гармонии и счастья. Только время может расставить все на своим места. Главное, как считает Чадов, не потеряться в этой суете. Несмотря на расставание, актер благодарен Дитковските за наследника.

«Мы все равно родственники и родственные души. Особенно, когда нас связывают дети», — отметил Чадов в беседе с 7days.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Агния ДитковскитеАлексей Чадовдети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возраста
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мы родственные души»: Дитковските и Чадов отдыхают на одном острове
Интересно?
Поделись с друзьями: