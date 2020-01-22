«Мы родственные души»: Дитковските и Чадов отдыхают на одном острове

Экс-супруги выбрали для январских каникул один и тот же курорт. Они проводят отпуск на Бали.

31-летняя актриса Агния Дитковските и ее бывший муж актер Алексей Чадов отдыхают на одном и том же острове. Экс-супруги выбрали для январских каникул Бали. К слову, там же вместе с четырьмя детьми находится и 41-летняя Екатерина Климова. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» успела отметиться с 38-летним Чадов на одной из местных вечеринок. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Алексей запечатлел на камеру танец Климовой, посетившей импровизированный концерт.

Несмотря на развод, Агния и Алексей сумели сохранить дружеские отношения. И это не удивительно, ведь у них есть общий сын Федор, утверждает актер из фильма Резо Гигинеишвили «Жара». Именно ради сына звездные родители согласились провести отпуск на одном курорте, отдав предпочтение Бали. Таким образом, наследник Дитковските и Чадова может одновременно видеться и с мамой, и с отцом. Вместе с Федей бывший муж Агнии успел побывать на рыбалке и покататься на доске для сапсерфинга.

Примечательно, что актер не видит ничего необычно в том, чтобы отдыхать вместе с наследником и бывшей женой. Большую часть времени Алексей проводит с Федором, таким образом у Дитковските появляется свободная минутка для себя. Будучи в разводе, Чадов старается не пренебрегать отцовскими обязанностями. Актер делает все возможное для того, чтобы сын чувствовал его поддержку и любовь.

В одном из недавних интервью Алексей признался, что первые отношения и браки, попытки создать семью не всегда приводят к полному ощущению гармонии и счастья. Только время может расставить все на своим места. Главное, как считает Чадов, не потеряться в этой суете. Несмотря на расставание, актер благодарен Дитковските за наследника.