Карапетян закатил для супруги праздник на 22 млн рублей с Киркоровым и Ротару

Владелец компании «Ташир» миллиардер Самвел Карапетян на день рождения любимой жены пригласил огромное количество знаменитостей, которые развлекали гостей.

Одним из главных действующих лиц на мероприятии стал поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Он спел хит бывшей жены Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Как известно, за корпоративное выступление музыкант берет не менее ста тысяч евро.

Также на сцене появилась София Ротару, которая в России, как известно, достаточно редкий гость. Ее гонорары начинаются от пятидесяти тысяч евро. Для гостей вечера и для именинницы она спела один из своих главных хитов «Лаванда».

Еще одним желанным гостем праздника стал Сосо Павлиашвили. Он, кстати, просит за свои выступления на корпоративах куда скромнее – «всего» 20-30 тысяч евро.

Вел вечер телеведущий Андрей Малахов. Он просит за ведения дня рождения от двух миллионов рублей. Плюс ко всему супругу миллиардера развлекали зарубежные артисты, популярные в ее юности: «Ricchi e Poveri», ThomasAnders. А это, по меньшей мере, плюс еще 50 тысяч евро к бюджету праздника. По примерным подсчетам, Карапетян выложил за день рождения супруги в районе 22 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».