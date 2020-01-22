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«Загорать так загорать»: Проскурякова запечатлела четырехлетнюю дочь в шезлонге

Певица привезла наследницу в гости к своей 41-летней падчерице от Николаева.

«Загорать так загорать»: Проскурякова запечатлела четырехлетнюю дочь в шезлонге
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Юлия Проскурякова привезла свою единственную дочку в гости к падчерице. 41-летняя старшая дочь Игоря Николаева Юлия уже давно обосновалась в Соединенных Штатах. Несмотря на значительную разницу в возрасте, наследницы композитора прекрасно ладят между собой. Об этом сам музыкант рассказал подписчикам в Instagram.

Артист подметил, что Никуша (так девочку называют домашние, — Прим. ред.) в восторге от поездки в Майами. Кроха давно хотела навестить старшую сестру. Не успела Вероника увидеть Юлию в аэропорту, как тут же бросилась к ней в объятия, оставив родителей разбираться с чемоданами и ручной кладью.

Эта любовь, по словам Николаева, у его детей взаимная. На личной страничке в Instagram возлюбленная композитора поделилась отпускным снимком, запечатлев четырехлетнюю дочку в шезлонге.

«Загорать так загорать», — отметила певица.

Дочка Юлии Проскуряковой отдыхает в Майами
Вероника проводит январские каникулы в Майами (Фото: Instagram.com/uliaveronika)

Напомним, что еще 17 января Игорь Николаев отпраздновал свой юбилей в кругу самых близких друзей. Именинник устроил торжество в одном из столичных ресторанов. Среди именитых гостей была замечена и 81-летняя мамам юбиляра Светлана Митрофановна. На праздник музыкант также пригласил Аллу Пугачеву, певицу Валерию, Иосифа Пригожина, Валентина и Марину Юдашкиных, Наталью Подольскую и Владимира Преснякова-младшего, Стаса Михайлова и многих других.

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Тэги:

дети звездестественная красотаЗвездные детиИгорь Николаевкрасота вне возрастаЮлия Проскурякова
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«Загорать так загорать»: Проскурякова запечатлела четырехлетнюю дочь в шезлонге
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