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Собчак и Богомолов летом заедут в новый дом за 40 млн рублей с двумя детскими

Строительство особняка выходит на завершающую стадию.

Собчак и Богомолов летом заедут в новый дом за 40 млн рублей с двумя детскими
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Global Look Press

Светская львица Ксения Собчак и ее супруг режиссер Константин Богомолов нынешним летом заедут в шикарный коттедж, стоимость которого составляет примерно 40 миллионов рублей. Сейчас работы вышли в завершающую стадию.

Строители дома рассказали, что особняк строится из финской сосны. Его площадь — сто квадратных метров. Любопытно, что участок светской львицы имеет перепад в пять метров. Дом с учетом цокольного этажа будет трехэтажным. В коттедже две детские комнаты. Не исключено, что в звездной семье уже сейчас задумываются о ребенке.

У домов из финской сосны высокая теплоизоляция: в жару там будет прохладно, а в холод — тепло. Кстати, дома из дерева по прочности зачастую не уступают своим аналогам из кирпича.

А вот таунхаус, который Собчак построила неподалеку с новым домом напополам с мамой Людмилой Нарусовой, возможно, будет выставлен на продажу. Сейчас звезда платит за благоустройство поселка 40 тысяч рублей в месяц. Уходят деньги и на коммунальное хозяйство.

Риелторы считают, что Собчак сможет выручить за продажу дома порядка 30 миллионов рублей. Впрочем, возможно, что его она будет сдавать. Жилье находится всего в 16 километрах от МКАД. Места здесь очень хорошие, да и в соседях сплошь политики и бизнесмены, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакЛюдмила Нарусова
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Собчак и Богомолов летом заедут в новый дом за 40 млн рублей с двумя детскими
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