У Талызиной начались проблемы с ногами после поездки в Китай

22 января народной артистке Валентине Талызиной исполнилось 85 лет. Свой юбилей актриса встретила в Кисловодске, однако вовсе не по прихоти, а вынужденно.

Как рассказала звезда советского и российского кино «Комсомольской правде», после поездки в Китай у нее начались проблемы с ногами и теперь она вынуждена проходить реабилитационные процедуры.

«Хваленая китайская медицина в этот раз меня подвела. Меня лечили иглоукалыванием. Видно, поставили иголки не там, где надо. Было очень больно, но я героически терпела. И только потом мне объяснили, что терпеть было нельзя. Надо было прекращать процедуры», — рассказала она.

При этом своей любви к Китаю актриса не потеряла, в Харбине она была больше десяти раз, и город не надоедает ей.

В числе обязательных мест посещения Талызиной – дом Шаляпина и торговый дом купца Ивана Чурина. В нем любимица публики покупает конфеты «Раковая шейка». Актриса утверждает, что их вкус совсем не похож на ту карамель, что продают в наших российских магазинах.

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