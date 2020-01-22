НОВОСТИ

У Талызиной начались проблемы с ногами после поездки в Китай

Сейчас актриса оздоравливается в Кисловодске.

У Талызиной начались проблемы с ногами после поездки в Китай
Валентина Талызина. Фото: Борис Кудрявов. КП

22 января народной артистке Валентине Талызиной исполнилось 85 лет. Свой юбилей актриса встретила в Кисловодске, однако вовсе не по прихоти, а вынужденно.

Как рассказала звезда советского и российского кино «Комсомольской правде», после поездки в Китай у нее начались проблемы с ногами и теперь она вынуждена проходить реабилитационные процедуры.

«Хваленая китайская медицина в этот раз меня подвела. Меня лечили иглоукалыванием. Видно, поставили иголки не там, где надо. Было очень больно, но я героически терпела. И только потом мне объяснили, что терпеть было нельзя. Надо было прекращать процедуры», — рассказала она.

При этом своей любви к Китаю актриса не потеряла, в Харбине она была больше десяти раз, и город не надоедает ей.

В числе обязательных мест посещения Талызиной – дом Шаляпина и торговый дом купца Ивана Чурина. В нем любимица публики покупает конфеты «Раковая шейка». Актриса утверждает, что их вкус совсем не похож на ту карамель, что продают в наших российских магазинах.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. При возникновении любых физиологических проблем советуем сразу же обращаться к квалифицированным специалистам.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Валентина ТалызинаТалызинаТалызина новости
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
У Талызиной начались проблемы с ногами после поездки в Китай
Интересно?
Поделись с друзьями: