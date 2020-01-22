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Меган Маркл и принц Гарри пригрозили прессе судом

Они требуют уважения своей частной жизни.

Меган Маркл и принц Гарри пригрозили прессе судом
Меган Маркл и принц Гарри. Фото Global look press.

Адвокаты принца Гарри и его жены Меган Маркл официально обратились к прессе с предупреждением о запрете вмешательства в личную жизнь пары и возможных судебных разбирательствах.

Это произошло после инцидента в канадском парке, где чета прогуливалась с ребенком. Папарацци запечатлели семью без их разрешения и опубликовали снимки в прессе.

Кроме того, фотографы фактически атаковали их дом, делая снимки с помощью чувствительных объективов даже внутри жилища, сообщило издание The Guardian.

Напомним, 8 января принц Гарри и принцесса Меган Маркл отреклись от престола. Пара решила начать жизнь обычных граждан, самостоятельно зарабатывая на хлеб. С весны этого года их больше не будут называть «вашим королевским Величеством», и они перестанут получать деньги от государства. Кроме того, им придется вернуть деньги в казну Англии, потраченные на ремонт их резиденции. При этом титулы герцога и герцогини Сассекских за ними сохранятся.

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Меган Маркл и принц Гарри пригрозили прессе судом
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