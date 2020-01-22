Жабы в тесте: дети Пугачевой и Галкина приготовили необычное блюдо

Дети певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина, шестилетние близнецы Гарри и Лиза, приготовили необычное блюдо – жабы в тесте. В сторис Instagram юморист опубликовал очередное забавное видео, которое посвящено его детям. Отметим, что супруг Примадонны регулярно делится подобными записями о своих детях.

В начале записи можно увидеть книгу о Гарри Поттере. Именно в ней, судя по всему, Гарри и Лиза подсмотрели рецепт необычного блюда. «Так это вы что всякое зелье готовите?» — спросил телеведущий у наследников.

После этого Гарри и Лиза попросили родителей подняться наверх в другую комнату. «Это невкусно, это ужасно пахнет. Это жабы в тесте, чтобы спать», — заявили дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

«Так дайте мне!» — сказала Алла Пугачева, желая попробовать необычное блюдо. «Мама, мама, это невкусно», — сказала Лиза Галкина. «Зато посплю», — резюмировала Примадонна.