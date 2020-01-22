Поплавская сообщила о снятии с эфира программы Малахова о Владе Бахове

Подросток пропал девять месяцев назад, и о его судьбе ничего не известно.

Актриса Яна Поплавская в Instagram сообщила, что программа Андрея Малахова, посвященная таинственному исчезновению шестнадцатилетнего подростка Влада Бахова, была снята с эфира. Как она считает, это было сделано по указанию сверху.

Как сказала Поплавская, правду об исчезновении подростка пытаются замять всеми силами. Выпуск показали только на Дальний Восток. Жители остальной территории страны его не увидели.

«А теперь интересные подробности. Вчера во время записи программы стало известно, что дочь водолаза попытаются принудить дать показания против ее отца! А это несовершеннолетний ребенок сотрудника МЧС, участвовавшего в поисках пропавшего Бахова! Узнав об этом, Андрей Малахов сразу вышел в прямой эфир в соцсетях с мобильного телефона! Этот момент сняла и я, даже не предполагала, что сегодня выложу этот кусочек видео! А теперь выясняется, что программа в эфир не пойдет, что подробности пытаются скрыть!» — заметила Поплавская.

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Ведущая пообещала бросить все силы, чтобы наказать виновных. Они считает, что чиновники скрывают правду об исчезновении подростка.

Напомним, что 6 апреля прошлого года Влад Бахов отмечал с друзьями день рождения друга в лесу Демидовского района. Это было недалеко от города. Вся компания пила алкоголь. После вечеринки Влад Бахов не появился на дискотеке. Его поиски до сих пор не дали результатов. Друзья подростка дают крайне неоднозначные показания, что происходило в тот вечер.