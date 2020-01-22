Шубская поделилась снимком с сестрами и вдовцом Веры Глаголевой

Супруга хоккеиста Александра Овечкина, модель Анастасия Шубская, в Instagram разместила совместный снимок, на котором она со своим отцом, миллионером Кириллом Шубским, а также сестрами по матери — Анной и Марией Нахапетовыми.

«Мы тебя очень любим», — кратко подписала она красивую фотографию. Отметим, что бизнесмену 21 января исполнилось 56 лет.

Напомним, что Кирилл Шубский стал вторым мужем актрисы Веры Глаголевой. Их роман начался в начале девяностых годов. В 1993 году на свет появилась их единственная совместная дочь Анастасия.

В 2016 году дочь Глаголевой и Шубского вышла замуж за хоккеиста команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В 2018 году у них на свет появился сын Сергей. Сегодня Кирилл Шубский — счастливый дед. Добавим, что его супруга Вера Глаголева ушла из жизни в августе 2017 года. На протяжении нескольких лет она боролась с онкологическим заболеванием.