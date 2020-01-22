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«Салат для любимого»: объявившая о свадьбе Волочкова доказала, что она прекрасная хозяйка

Балерина начала готовить для возлюбленного, что раньше за ней не замечалось.

«Салат для любимого»: объявившая о свадьбе Волочкова доказала, что она прекрасная хозяйка
Волочкова стала готовить для любимого/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова, которая в ближайшее время выйдет замуж, показала, что она прекрасная хозяйка. В Instagram она разместила снимок блюда, которое приготовила для своей второй половинки. «Салат для любимого», — заявила танцовщица.

Отметим, что раньше балерина готовила крайне редко. Однако новый статус, который она скоро получит, заставляет ее, судя по всему, по-другому смотреть на мир.

Добавим, что несколько дней назад звезда отмечала день рождения. Ей исполнилось 44 года. В связи с этим она собрала своих друзей на торжество. Там-то она и объявила, что скоро выходит замуж. При этом ее вторая половинка на празднике не появился. Он жал танцовщицу дома. Уже второй год она не раскрывает личность мужчины, с которым счастлива вместе.

Новогодние каникулы она, как известно, провела в обществе любимого мужчина в Таиланде. Они даже с ним смогли на несколько дней вырваться на необитаемый остров, где весело провели время в обществе друг друга.

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«Салат для любимого»: объявившая о свадьбе Волочкова доказала, что она прекрасная хозяйка
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