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«На дне рождения ел и выпил винца»: друг Джигарханяна рассказал о самочувствии актера

По словам бизнесмена Юрия Растегина, он прекрасно себя чувствует.

«На дне рождения ел и выпил винца»: друг Джигарханяна рассказал о самочувствии актера
Джигарханян неплохо себя чувствует/http://globallookpress.com/

Близкий друг актера Армена Джигарханяна бизнесмен Юрий Растегин заявил, что его товарищ неплохо себя чувствует в последние месяцы. Все слухи, что он при смерти сильно преувеличены. К примеру, свой 84-й день рождения в октябре прошлого года актер отметил в ресторане предпринимателя.

«Он был в прекрасном настроении. На дне рождения ел и выпил винца. Актеры из театра приготовили маленькое представление. Видно, что сейчас Джигарханяну хорошо и он даже слегка помолодел», — отметил Юрий Растегин.

Как сказал бизнесмен, все разговоры, что актер плохо себя чувствует не соответствуют действительности. К примеру, к нему пришел известный в бывшем футболист Никита Симонян. К нему Армен Джигарханян обращался по имени-отчеству. Это яркое свидетельство, что он помнит своих друзей и как их зовут. Известно, что на дне рождения была и Татьяна Власова, бывшая жена актера. Сейчас именно она взяла всю заботу о нем на себя.

Между тем Растегин отметил, что бывшая жена звезды пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская должна ему миллион рублей. Он давал ей эти деньги под расписку на ремонт жилья. Долг, как он уверяет, она ему не вернула, сообщает «Собеседник».

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Тэги:

Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяЮрий Растегин
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«На дне рождения ел и выпил винца»: друг Джигарханяна рассказал о самочувствии актера
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