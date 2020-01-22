«Наша культура нуждается в любви»: Петросян прокомментировал изменения в кабмине

Владимир Путин сообщил о перестановках в кабинете министров, изменения затронули 11 человек. Российские артисты достаточно бурно отреагировали на новость о смене в кресле министра культуры Владимира Мединского Ольгой Любимовой. По большей части звезды театра и кино восприняли новость позитивно.
В частности, Стас Садальский назвал это известие «лучшим подарком», который мог сделать президент обществу. С мамой нового министра актрисой Марией Шверубович он был лично знаком и утверждает, что Любимовой прекрасное наследие.
Не остался в стороне и Евгений Петросян, юморист поздравил в личном блоге нового министра с назначением и пожелал успехов.
«Наша культура нуждается в любви, понимании, конструктивных преображениях всех ее отсеков. Культура – это многовековой опыт человечества, это основа наших взаимоотношений. Там, где ее нет, наступает хаос, конфронтация и вечные споры, которые превращаются в конечном счете в базар. Я не сомневаюсь, в том, что новое поколение наших замечательных молодых людей сладит со всеми проблемами, надо только дать им эту возможность. И я дожил, кажется, до той поры, когда это начало происходить», — написал Евгений Ваганович в Instagram.