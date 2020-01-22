«Наша культура нуждается в любви»: Петросян прокомментировал изменения в кабмине

Владимир Путин сообщил о перестановках в кабинете министров, изменения затронули 11 человек. Российские артисты достаточно бурно отреагировали на новость о смене в кресле министра культуры Владимира Мединского Ольгой Любимовой. По большей части звезды театра и кино восприняли новость позитивно.

В частности, Стас Садальский назвал это известие «лучшим подарком», который мог сделать президент обществу. С мамой нового министра актрисой Марией Шверубович он был лично знаком и утверждает, что Любимовой прекрасное наследие.

Не остался в стороне и Евгений Петросян, юморист поздравил в личном блоге нового министра с назначением и пожелал успехов.