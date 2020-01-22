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«Потрясающая новость!»: Садальский пришел в восторг от нового министра культуры

Кресло Владимира Мединского заняла Ольга Любимова.

«Потрясающая новость!»: Садальский пришел в восторг от нового министра культуры
Стас Садальский. Фото Global look press.

В новом списке правительства, утвержденным Владимиром Путиным, оказалась Ольга Любимова, занимавшая пост главы департамента кино Минкультуры. Она станет новым министром культуры РФ, сменив в должности Владимира Мединского. Актер Стас Садальский очень эмоционально отреагировал на это известие.

«Господи, какая потрясающая новость! Это самый лучший подарок, который Владимир Владимирович мог сделать для нас!» — написал он в своем блоге.

Блогер вспомнил, что Ольга Любимова является правнучкой народного артиста СССР Василия Качалова, дочерью актрисы и театроведа Марии Шверубович, которая когда-то работала вместе с Садальским в «Современнике».

«Нас двоих тогда Волчек просила покинуть театр…» — заметил Стас.

Назначение Любимовой и уход Мединского Садальский назвал «российским триумфом», крепко пройдясь по личности бывшего министра культуры.

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Владимир МединскийВладимир Путинминистр культурыОльга ЛюбимоваСтанислав СадальскийСтас Садальский
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«Потрясающая новость!»: Садальский пришел в восторг от нового министра культуры
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