«Потрясающая новость!»: Садальский пришел в восторг от нового министра культуры

В новом списке правительства, утвержденным Владимиром Путиным, оказалась Ольга Любимова, занимавшая пост главы департамента кино Минкультуры. Она станет новым министром культуры РФ, сменив в должности Владимира Мединского. Актер Стас Садальский очень эмоционально отреагировал на это известие.

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«Господи, какая потрясающая новость! Это самый лучший подарок, который Владимир Владимирович мог сделать для нас!» — написал он в своем блоге.

Блогер вспомнил, что Ольга Любимова является правнучкой народного артиста СССР Василия Качалова, дочерью актрисы и театроведа Марии Шверубович, которая когда-то работала вместе с Садальским в «Современнике».

«Нас двоих тогда Волчек просила покинуть театр…» — заметил Стас.

Назначение Любимовой и уход Мединского Садальский назвал «российским триумфом», крепко пройдясь по личности бывшего министра культуры.