НОВОСТИ

Хаски с удивленными глазами бросил хозяин, а в нее влюбились тысячи людей

Собака два года прожила в приюте, а теперь обрела дом.

Хаски с удивленными глазами бросил хозяин, а в нее влюбились тысячи людей
УДИВЛЕННАЯ ХАСКИ ДЖУБИЛИ. ФОТО: https://www.instagram.com/p/B7Wq1U0F2xa/

Удивительная собака породы хаски родилась в Америке абсолютно здоровой, только природа подарила животному необычные глаза. Из-за легкой раскосости хаски по кличке Джубили всегда выглядит удивленной. Хозяин-заводчик решил, что странную собаку никто не купит и отдал ее в приют Husky House в Нью-Джерси.

Пес два года прожил в приюте. А потом волонтеры решили найти ей любящих хозяев и опубликовали ее фотографии на Фейсбуке. В удивленную хаски буквально влюбились тысячи людей со всего света и в первые же сутки в приют поступило 150 заявок от желающих забрать зверя к себе.

Интернет-пользователи взялись признаваться хаски в любви, рисовать ее портреты и удивляться, как вообще кто-то мог посчитать такую удивительную собаку некрасивой. Рассмотрев всех заявителей, волонтеры решили отдать собаку семье, которая подала заявку еще до того, как Джубили стала знаменитой, сообщает CNN. 19 января представители приюта сообщили, что хаски обрела дом, в котором живет еще с двумя собаками такой же породы. Теперь Джубили окружена любовью и вниманием заботливых хозяев.

Новые владельцы завели для Джубили персональную страничку в Инстаграм, где поклонники могут следить за ее жизнью.

Ранее мы сообщали, как у белой овчарки родился лимонно-зеленый щенок. Необычный зверь абсолютно здоров.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

песпитомцысобакащенок
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хаски с удивленными глазами бросил хозяин, а в нее влюбились тысячи людей
Интересно?
Поделись с друзьями: