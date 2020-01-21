Актера Ракова экстренно госпитализировали в Москве

Народного артиста России, 57-летнего актера Виктора Ракова спешно госпитализировали в столичную больницу. Как стало известно, деятель культуры внезапно почувствовал себя плохо. Обеспокоенные его состоянием окружающие вызвали скорую помощь, которая здоровьем актера предпочла не рисковать и доставила его в ближайшую клинику.

Telegram-канал 112 отмечает, что врачи диагностировали у пациента дыхательную недостаточность. Сейчас артист находится под наблюдением специалистов. Отметим, что официальные представители Ракова информацию пока не подтвердили.

Напомним, Виктор Раков является народным артистом России. Имеет большой послужной список киноролей. Появлялся в таких знаменитых картинах, как «Жажда страсти», «Униженные и оскорбленные», «Гардемарины III», «Мастер и Маргарита». Активно работает в театре, а также занимается озвучкой.