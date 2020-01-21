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Актера Ракова экстренно госпитализировали в Москве

Предварительно медики диагностировали у народного артиста дыхательную недостаточность.

Актера Ракова экстренно госпитализировали в Москве
Актер Виктор Раков. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Народного артиста России, 57-летнего актера Виктора Ракова спешно госпитализировали в столичную больницу. Как стало известно, деятель культуры внезапно почувствовал себя плохо. Обеспокоенные его состоянием окружающие вызвали скорую помощь, которая здоровьем актера предпочла не рисковать и доставила его в ближайшую клинику.

Актер Виктор Раков. Фото
Актер Виктор Раков. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Telegram-канал 112 отмечает, что врачи диагностировали у пациента дыхательную недостаточность. Сейчас артист находится под наблюдением специалистов. Отметим, что официальные представители Ракова информацию пока не подтвердили.

Напомним, Виктор Раков является народным артистом России. Имеет большой послужной список киноролей. Появлялся в таких знаменитых картинах, как «Жажда страсти», «Униженные и оскорбленные», «Гардемарины III», «Мастер и Маргарита». Активно работает в театре, а также занимается озвучкой.

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Тэги:

«Гардемарины III»«Мастер и Маргарита»Виктор Раков
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Актера Ракова экстренно госпитализировали в Москве
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