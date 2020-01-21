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Юная старушка: 15-летней девочке в морщинах подарили новое лицо

Подростка так дразнили из-за старческой внешности, что она даже бросила школу.

Юная старушка: 15-летней девочке в морщинах подарили новое лицо
Сяо Фэн (в центре) Фото: Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital

Китаянка Сяо Фэн родилась с необычным синдромом под названием прогерия. Уже в год кожа маленькой девочки начали обвисать и терять упругости. С каждым годом болезнь прогрессировала и к 15 годам школьница выглядела как старушка. Папа девушки фермер Ван Хунде мечтал помочь своей дочери, но пластические операции стоили слишком дорого для их семьи.

По словам отца, в школу Сяо Фэн часто принимали за родителя ученика, соседи шептались за спиной, а одноклассники смеялись и травили беднягу. В конце концов девочка бросила школу и перестала выходить и дома. Отчаявшись, юная старушка написала письмо местному филантропу с просьбой о помощи. Об этом узнали журналисты, а после публикаций в СМИ – и тысячи людей, которые решили помочь китаянке выглядеть на свои 15 лет.

Деньги собирали всем миром, объявив общий сбор. 1000 бегунов приняли участие в благотворительном марафоне, полученные 150 тысяч юаней передали на лечение девочки. Всего с помощью различных акций удалось собрать 500 тысяч юаней. Уникальная хирургическая операция состоялась 29 декабря и в ней приняли участие 10 хирургов, три анестезиолога и пять медсестер, сообщает издание DailyMail. Доктор Ши Линчжи, глава больницы, рассказал, что хирурги удалили лишнюю кожу в 7 сантиметров толщиной. Подростку также изменили форму носа, бровей и рта. После операции медики собрали пресс-конференцию, чтобы рассказать об этом удивительном случае.

СЯО ФЭН. ФОТО: ИНТЕРНЕТ
СЯО ФЭН. Фото: Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital

Фото до и после действительно поражают воображение. По словам врачей, увидев свое отражение в зеркале, Сяо Фэн расплакалась от счастья. Девочка наконец-то стала выглядеть на свои 15 лет.

Медики отметили, что прогерия – синдром преждевременного старения, крайне редкое генетическое заболевание, шанс на возникновение которого 1 к 8 миллионам. К счастью, болезнь не затронула внутренние органы Сяо Фэн, отразившись только на внешности.

Кстати, больница отменила все счета на оплату и передала все деньги семье девушки-подростка, чтобы в будущем Сяо смогла получить хорошее образование и, возможно, стать врачом или ученым.

«Сегодня самый счастливый день в жизни моей дочери. Наконец-то она выглядит на 15, а не на 60 лет», — сказал отец Сяо Фэн журналистам.

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Тэги:

молодостьпластическая хирургияпрогериячудо
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Юная старушка: 15-летней девочке в морщинах подарили новое лицо
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