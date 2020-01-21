НОВОСТИ

Культурой будет ведать женщина: новым министром назначена Ольга Любимова

Ранее чиновница возглавляла департамент кинематографии.

Культурой будет ведать женщина: новым министром назначена Ольга Любимова
Новый министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Владимир Путин утвердил новый состав правительства РФ. В список вошли 11 министров, большая часть из которых – новые для россиян лица. Так, на посту министра культуры Владимира Мединского сменила Ольга Любимова. Ранее она возглавляла Департамент кинематографии (с 2018 года).

О Любимовой также известно, что воспитывалась она в интеллигентной семье – ее прадед актер Художественного театра Василий Иванович Качалов, дед- заведующий постановочной частью МХАТа Вадим Шверубович. Сама Любимова закончила факультет театроведения ГИТИСа, в начале 2000-х Ольга работала на телевидении.

В 2015 Любимова стала советником Департамента кинематографии в Министерстве Культуры, позже на время сменила род деятельности – работала на «Первом канале» заместителем директора публицистических передач. С 2018 года исполняла обязанности руководителя департамента кинематографии.

Напомним, что Владимир Мединский возглавлял Минкульт с 2012 года. Его предшественником был Александр Авдеев.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир МединскийМинкультуОльга Любимова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Культурой будет ведать женщина: новым министром назначена Ольга Любимова
Интересно?
Поделись с друзьями: