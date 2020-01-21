Культурой будет ведать женщина: новым министром назначена Ольга Любимова

Владимир Путин утвердил новый состав правительства РФ. В список вошли 11 министров, большая часть из которых – новые для россиян лица. Так, на посту министра культуры Владимира Мединского сменила Ольга Любимова. Ранее она возглавляла Департамент кинематографии (с 2018 года).

О Любимовой также известно, что воспитывалась она в интеллигентной семье – ее прадед актер Художественного театра Василий Иванович Качалов, дед- заведующий постановочной частью МХАТа Вадим Шверубович. Сама Любимова закончила факультет театроведения ГИТИСа, в начале 2000-х Ольга работала на телевидении.

В 2015 Любимова стала советником Департамента кинематографии в Министерстве Культуры, позже на время сменила род деятельности – работала на «Первом канале» заместителем директора публицистических передач. С 2018 года исполняла обязанности руководителя департамента кинематографии.

Напомним, что Владимир Мединский возглавлял Минкульт с 2012 года. Его предшественником был Александр Авдеев.