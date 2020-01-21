Елена Захарова прокомментировала слухи о романе с Маратом Башаровым

Актриса Елена Захарова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала слухи о романе с актером Маратом Башаровым. Звезды играют вместе в комедийной мелодраме «Непьеса на двоих». Постановку с их участием можно увидеть в Школе современной пьесы.

«С Маратом мы впервые вместе играем в спектакле на театральной сцене. Много лет назад снимались в фильме «Слова и музыка», а потом много лет нигде не пересекались», — сказала актриса.

Ведущая Алла Довлатова пошутила, не заманивал ли ее Башаров в секту, вспомнив его участие в роли ведущего в популярном шоу «Битва экстрасенсов». «Я — верующий человек. А Марат замечательный артист и партнер. У нас, кстати, в конце спектакля красивый совместный танец», — отметила она.

При этом звезда сказала, что никаких любовных чувств между ними нет, хотя на данный момент и она, и Башаров свободны. «Он мне симпатичен как артист и как партнер. Мало кто умеет так танцевать, как Марат», — заявила Елена Захарова.