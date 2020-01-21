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Слухи об увольнении Шепелева с Первого канала оказались преувеличением

Телеграм-каналы сообщили, что телеведущий якобы больше не будет вести шоу «На самом деле». Портал Teleprogramma.pro узнал, что эта информация недостоверна.

Слухи об увольнении Шепелева с Первого канала оказались преувеличением
Дмитрий Шепелев. фото: globallookpress.com/

Дмитрий Шепелев не первый год ведет передачу «На самом деле» на Первом канале. Он помогает героям проекта выяснить, кто говорит правду на детекторе лжи, а порой его команде приходится проводить целые расследования. Однако после новогодних праздников в телеграм-канале «НеМалахов» появилось сообщение, что ведущего уволили с Первого канала и он отработал свой последний день на съемках ток-шоу.

Отмечалось, что место Дмитрия должен занять другой Дима — Нагиев. Корреспондент портала Teleprogramma.pro связался с самим телеведущим, чтобы услышать от него подробности произошедшего, но оказалось, что Шепелев не в курсе подобных новостей. «Я первый раз об этом слышу», — признался он. К слову, в пресс-службе Первого канала эту информацию тоже опровергли.

Похоже, что пока Шепелев продолжит вести скандальное ток-шоу. Ранее он признавался, что отчасти устал от проекта. Однако с недавних пор у него есть свое YouTube-шоу «Папки», где он общается со знаменитыми отцами, которые воспитывают юных деток, как и сам ведущий. Он выведывает у них советы и лайфхаки. Для Дмитрия эта передача уже стала любимым детищем.

Напомним, что в свое время много шумихи наделал трансферный прыжок Андрея Малахова с Первого канала. Но скорее всего, подобных кадровых перестановок пока не предвидится.

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Слухи об увольнении Шепелева с Первого канала оказались преувеличением
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