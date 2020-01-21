Слухи об увольнении Шепелева с Первого канала оказались преувеличением

Телеграм-каналы сообщили, что телеведущий якобы больше не будет вести шоу «На самом деле». Портал Teleprogramma.pro узнал, что эта информация недостоверна.

Дмитрий Шепелев не первый год ведет передачу «На самом деле» на Первом канале. Он помогает героям проекта выяснить, кто говорит правду на детекторе лжи, а порой его команде приходится проводить целые расследования. Однако после новогодних праздников в телеграм-канале «НеМалахов» появилось сообщение, что ведущего уволили с Первого канала и он отработал свой последний день на съемках ток-шоу.

Отмечалось, что место Дмитрия должен занять другой Дима — Нагиев. Корреспондент портала Teleprogramma.pro связался с самим телеведущим, чтобы услышать от него подробности произошедшего, но оказалось, что Шепелев не в курсе подобных новостей. «Я первый раз об этом слышу», — признался он. К слову, в пресс-службе Первого канала эту информацию тоже опровергли.

Похоже, что пока Шепелев продолжит вести скандальное ток-шоу. Ранее он признавался, что отчасти устал от проекта. Однако с недавних пор у него есть свое YouTube-шоу «Папки», где он общается со знаменитыми отцами, которые воспитывают юных деток, как и сам ведущий. Он выведывает у них советы и лайфхаки. Для Дмитрия эта передача уже стала любимым детищем.

Напомним, что в свое время много шумихи наделал трансферный прыжок Андрея Малахова с Первого канала. Но скорее всего, подобных кадровых перестановок пока не предвидится.