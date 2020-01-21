У королевы Елизаветы II есть секретный туннель для побега

Виндзорский дворец был построен еще в 11 веке и с тех пор является официальной королевской резиденцией вот уже на протяжении 93 лет. При строительстве архитекторы включили в план секретные ходы и пути эвакуации, которые были необходимы в 1000-х годах. О дворцовых тайнах рассказали авторы документального фильма Би-би-си.

Телеведущая Фиона Брюс показала скромную комната замка, которая хранит большой секрет. Под ковром прячется деревянный люк, который ведет к каменным ступенькам и на улицу.

«У солдат в осажденном Виндзорском замке, должен был способ выбраться наружу невредимыми. Этот тайный вход достаточно широк, чтобы вместить целую армию. Спустившись по ступеням, они могли напасть на врага сзади. Очень умно», — цитирует слова ведущей издание TheSun.

Виндзорский замок имеет большую историю. В 1992 году дворец загорелся, огонь охватил пятую часть поместья. Реставрация обошлась в 36,5 миллионов фунтов стерлингов и была завершена только к 1997 году. Это происшествие вынудило королеву Елизавету II открыть Букингемский дворец для туристов, чтобы профинансировать восстановление.

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