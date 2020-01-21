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У королевы Елизаветы II есть секретный туннель для побега

Британская монархия хранит огромное количество секретов.

У королевы Елизаветы II есть секретный туннель для побега
Подземный тоннель. Фото: Wikipedia/MKir 13

Виндзорский дворец был построен еще в 11 веке и с тех пор является официальной королевской резиденцией вот уже на протяжении 93 лет. При строительстве архитекторы включили в план секретные ходы и пути эвакуации, которые были необходимы в 1000-х годах. О дворцовых тайнах рассказали авторы документального фильма Би-би-си.

Телеведущая Фиона Брюс показала скромную комната замка, которая хранит большой секрет. Под ковром прячется деревянный люк, который ведет к каменным ступенькам и на улицу.

«У солдат в осажденном Виндзорском замке, должен был способ выбраться наружу невредимыми. Этот тайный вход достаточно широк, чтобы вместить целую армию. Спустившись по ступеням, они могли напасть на врага сзади. Очень умно», — цитирует слова ведущей издание TheSun.

Виндзорский замок. Фото
Виндзорский замок. Фото: Globallookpress

Виндзорский замок имеет большую историю. В 1992 году дворец загорелся, огонь охватил пятую часть поместья. Реставрация обошлась в 36,5 миллионов фунтов стерлингов и была завершена только к 1997 году. Это происшествие вынудило королеву Елизавету II открыть Букингемский дворец для туристов, чтобы профинансировать восстановление.

Ранее мы рассказывали про тайные знаки британской королевы, которыми она выражает свое одобрение или неудовольствие.

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У королевы Елизаветы II есть секретный туннель для побега
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