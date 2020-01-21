Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем

Сегодня, 21 января, отмечает свой день рождения актер и певец Дмитрий Харатьян. Праздник оказался юбилейным, ведь мужчине исполнилось уже 60 лет, так что поздравить его поспешили не только звезды российского шоу-бизнеса, но и президент страны. На сайте Кремля появилась официальная заметка написанная от лица Владимира Путина. В своем послании президент поздравил актера с 60-летием, отметил его многогранный талант и неиссякаемый запас позитивной энергии, благодаря которому он и добился таких высот в карьере актера, а также всегда ярко заявлял о себе как об отличном певце. Также Путин заметил, что Харатьян достойно завоевал искреннюю любовь всех поклонников кино и эстрады.

Напоследок президент пожелал Дмитрию новых творческих успехов, всего самого доброго и крепкого здоровья.

Напомним, недавно Харатьян объяснил, почему он с трех лет живет в городе Красногорске, население которого составляет 170 тысяч человек, и не перебирается в столицу. Как сказал артист, он не видит в переезде никакой необходимости. В Красногорске ему комфортно и удобно, а также актер считает себя патриотом этого города.