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Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем

Президент пожелал актеру творческих успехов и здоровья.

Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Дмитрий Харатьян. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

Сегодня, 21 января, отмечает свой день рождения актер и певец Дмитрий Харатьян. Праздник оказался юбилейным, ведь мужчине исполнилось уже 60 лет, так что поздравить его поспешили не только звезды российского шоу-бизнеса, но и президент страны. На сайте Кремля появилась официальная заметка написанная от лица Владимира Путина. В своем послании президент поздравил актера с 60-летием, отметил его многогранный талант и неиссякаемый запас позитивной энергии, благодаря которому он и добился таких высот в карьере актера, а также всегда ярко заявлял о себе как об отличном певце. Также Путин заметил, что Харатьян достойно завоевал искреннюю любовь всех поклонников кино и эстрады.

Напоследок президент пожелал Дмитрию новых творческих успехов, всего самого доброго и крепкого здоровья.

Напомним, недавно Харатьян объяснил, почему он с трех лет живет в городе Красногорске, население которого составляет 170 тысяч человек, и не перебирается в столицу. Как сказал артист, он не видит в переезде никакой необходимости. В Красногорске ему комфортно и удобно, а также актер считает себя патриотом этого города.

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Владимир Путиндень рожденияДмитрий Харатьян
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Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
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