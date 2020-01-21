«Шлюхи и сумасшедшие»: Охлобыстин жестко прошелся по коллегам из шоу-бизнеса

Актер призвал неравнодушных обращаться в прокуратуру, если те видят от блогеров, актеров и шоуменов разлагающие общество мысли и посылы.

Актер и многодетный отец Иван Охлобыстин жестко прошелся по коллегам из шоу-бизнеса. Поводом для эмоционального спича стали слова Алены Водонаевой о том, что выдача материнского капитала за первого ребенка – не лучшая идея, ведь теперь плодиться будут люди с низкой социальной ответственностью. Подобное высказывание задело многих общественных деятелей – некоторые даже пожелали оштрафовать Алену на баснословные суммы.

Не смог удержаться от выражения собственного мнения уже конфликтовавший с Водонаевой ранее Охлобыстин. На личной странице «Вконтакте» Иван отметил, что меньше всего хотел бы примерять на себя роль гражданского обличителя, однако промолчать, когда граждан называют «быдлом», он не смог. Что же касается конкретных высказываний тех или иных личностей, то Охлобыстин уверен – люди сами виноваты в том, что знаменитостями стали «шлюхи и сумасшедшие», которые позволяют себе высказываться в подобном тоне.

«Мы, по сути, поклоняемся случайным людям без заслуг, талантов, принципов и хоть каким-то намеком на интеллект. Наши дети копируют дешевых однодневок, восхищаясь, как удачно сложилась у них жизнь, при полном отсутствии данных и затраченного труда. Альфонсы, придурки и извращенцы полемизируют с телевизионных экранов о политике и культуре, наравне с почтенными экспертами, этим обнуляя их авторитет», — расставил всех по местам Охлобыстин.

Актер заявил, что лучший метод борьбы с такими личностями – не критика их в СМИ, а заявления в прокуратуру. Если же журналисты будут транслировать чужие слова подобного характера, то их также нужно наказывать штрафами, считает он. «Добро пожаловать в ад», — резюмировал Иван все вышесказанное.