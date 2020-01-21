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Бузова побила рекорд по числу подписчиков в Instagram

После выпуска трека «В огне» число фолловеров Ольги в российском сегменте соцсети перевалило за 19 миллионов человек.

Бузова побила рекорд по числу подписчиков в Instagram
Певица Ольга Бузова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Ольга Бузова стала рекордсменкой по числу подписчиков в Instagram. Недавно поющая ведущая выпустила новый трек «В огне» — именно он позволил 34-летней диве увеличить число фолловеров. Сейчас на аккаунт Ольги подписаны более 19 миллионов человек. Для самой Оли возросший интерес к ее персоне стал хорошим подарком на день рождения – 20 января Бузова отмечала 34-летие.

Коллеги Ольги, тем временем, уже поспешили окрестить ее королевой сцены и соцсетей. Сама Бузова же по-прежнему находится под впечатлением от большого количества поздравлений. Вторым по популярности блогером стал Хабиб Нурмагомедов – на него подписаны 18,4 миллиона пользователей. Замыкает тройку Тимати – у него 14,5 миллионов подписчиков. Также в списке рейтинговых появились Настя Ивлеева – 14 миллионов, Павел Воля – у него 13,7 миллионов, Ксения Бородина – 13,6 миллионов.

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Бузова побила рекорд по числу подписчиков в Instagram
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