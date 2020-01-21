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«Есть специальные телешоу для дам с большими губами»: Поклонская вмешалась в скандал с Водонаевой

Депутат Госдумы считает, что модель получила на этой истории бесплатную рекламу.

«Есть специальные телешоу для дам с большими губами»: Поклонская вмешалась в скандал с Водонаевой
Поклонская высказалась после слов Водонаевой о маткапитале/http://globallookpress.com/

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в Instagram высказалась о модели и ведущей Алене Водонаевой. Несколько дней назад звезда назвала «быдлом» тех россиян, которые ради материнского капитала начнут рожать детей. Слова модели вызвали большой общественный резонанс. Этому даже были посвящены выпуски ток-шоу на центральных каналах.

«Есть специальные телешоу для дам с большими губами. Самое популярное из них — «Дом-2». Не стоит путать участниц и ведущих этого шоу с политиками или экспертами в какой-либо области деятельности. Всё, что они умеют — устраивать склоки и оскорблять других», — заявила Наталья Поклонская.

Как считает бывший прокурор Крыма, слова Водонаевой — не больше, чем бред. Она отметила, что модель получила бесплатный пиар благодаря тому, что о ней много говорилось на центральных каналах телевидения. Поклонская сказала, что в нашей стране есть достаточное количество героев, о которых надо рассказывать. Ей не нравится, что на каналах говорят о дамах с «пониженной социальной ответственностью».

Как уверена Поклонская, маткапитал в нашей стране нельзя потратить на водку и веселья. Политик отметила, что маткапитал даже нельзя обналичить. Депутат Госдумы выразила уверенность, что Водонаева откровенно «пичкает людей своей глупостью».

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Тэги:

Алена ВодонаеваНаталья ПоклонскаяШоу "Дом-2"
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«Есть специальные телешоу для дам с большими губами»: Поклонская вмешалась в скандал с Водонаевой
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