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Бижутерия и актуальные пуховики: Хромченко и Васильев дадут модные советы

Зрителей Первого канала ждут увлекательные стильные преображения.

Бижутерия и актуальные пуховики: Хромченко и Васильев дадут модные советы
Александр Васильев. Кадр из "Модного приговора"

С 21 по 24 января в программе «Модный приговор» в качестве защитника обвиняемого выступит Екатерина Гордон, юрист и журналист.

Преображаться в студию придут: мать-одиночка (21 января), молодая девушка в одежде старушки (22 января), женщина, удочерившая трудных подростков (23 января), и дама «за 40», которая осмелилась строить личное счастье, но не решилась сменить гардероб (24 января).

Как всегда, на неделе ведущие программы выступят в рубрике «Модные советы». Эвелина Хромченко расскажет про самые трендовые пуховики в этом сезоне, а Александр Васильев просветит в истории бижутерии.

Кстати, все выпуски программы «Модный приговор» можно посмотреть на сайте Первого канала, если не получится увидеть трансляцию по телевидению.

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Александр ВасильевКатя ГордонМодный приговорПрограмма "Модный приговор"шоу "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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Бижутерия и актуальные пуховики: Хромченко и Васильев дадут модные советы
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