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Ксения Собчак поделилась «сексуальным» видео под душем с отдыха

Как отметила телеведущая, такая запись должна быть у каждой уважающей себя девушки.

Ксения Собчак поделилась «сексуальным» видео под душем с отдыха
Собчак разыграла пользователей/http://globallookpress.com/

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram опубликовала видеозапись, которая была сделана во время ее отдыха на Мальдивах. На кадрах можно увидеть, как звезда стоит под душем.

«У каждой уважающей себя девушки должно быть сексуальное видео под душем с отдыха! P.S. Реально каждый день – счастье», — подписала светская львица запись.

При этом на кадрах звезда совсем даже не обнажена, как могли подумать некоторые ее поклонники. Она в платье. Светская львица в очередной раз лихо разыграла пользователей.

Отметим, что на Мальдивах звезда проводит время со своим супругом, режиссером Константином Богомоловым. Они снимают шикарную виллу, за которую платят полтора миллиона рублей в сутки. При этом ранее звезда говорила, что поехала тратить на остров свои честно заработанные деньги.

До отдыха на Мальдивах вместе с мужем и сыном Платоном она на протяжении недели каталась на лыжах в Куршевеле. Светская львица отмечала, что в Европе хватает красивых горнолыжных курортов, но лучше Куршевеля все-таки ничего найти невозможно.

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Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакМальдивы
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Ксения Собчак поделилась «сексуальным» видео под душем с отдыха
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