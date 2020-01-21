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Поклонская в образе ангела решила поехать в Киев, чтобы помочь Зеленскому

Депутат Госдумы схлестнулась в Сети с Мосийчуком.

Поклонская в образе ангела решила поехать в Киев, чтобы помочь Зеленскому
Наталья Поклонская. Фото Владимира Веленгурина. КП.

Наталья Поклонская вступила в словесную баталию с экс-нардепом Украины Игорем Мосийчуком. Бывший прокурор Крыма напомнила своему оппоненту, который грозится выдать ее Украине, что тот когда-то хотел ее убить и служил в батальоне «Азов». Обозвала его «фашистом» и «животным среднего рода».

Она заметила, что никуда не прячется от Зеленского и даже напротив, готова приехать на Украину и помочь президенту «разобраться с такими недобитками».

Любопытно, что все эти резкие политические воззвания Поклонская сделала в Instagram, проиллюстрировав их собственной фотографией в виде нежного ангела с крестом на шее и улыбкой Моны Лизы.

Мосийчук в свойственной современным политикам манере ответил ей также в Instagram, заявив, что у нее просто истерика.

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Боевой ангелВладимир ЗеленскийЗеленскийКрымНаталья ПоклонскаяУкраина
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Поклонская в образе ангела решила поехать в Киев, чтобы помочь Зеленскому
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