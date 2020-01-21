Рассел Кроу показал фотографию своей фермы после пожара в Австралии

Актер Рассел Кроу изрядно обрадовал и одновременно опечалил некоторых своих подписчиков, выложив новую фотографию в свой официальный аккаунт в Instagram.

На снимках изображена его ферма в Австралии, которая стала неузнаваемой после бушующих на материке пожаров. Но постепенно к ней возвращается жизнь, чему поспособствовали недавние дожди.

Напомним, в Австралии недавно бушевали разрушительные пожары, от которых погибли десятки людей и миллионы животных, в частности коал, которые медлительны и не смогли самостоятельно скрыться от надвигающегося огня. Единственная хорошая новость — это то, что после пожара начались сильные ливни, которые хотя бы немного сгладили причиненный природе ущерб.

Напомним, 55-летний голливудский актер Рассел Кроу значительно потерял физическую форму. На своих последних фотографиях мужчина щеголяет с огромным животом и двумя подбородками. Некогда пример для подражания сейчас больше похож на рядового американского обывателя.