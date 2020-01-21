Внучатому племяннику Зельдина не удалось получить часть наследства актера

Внучатый племянник Владимира Зельдина Игорь заявил, что ему пока не удалось получить свою часть наследства от актера. На протяжении года он боролся за квартиру звезды, поднимал все архивы в Тамбове, откуда родом актер, чтобы доказать родство, но суд не встал на его сторону.

Отметим, что Владимир Зельдин ушел из жизни в возрасте 102 лет. Он не позаботился о том, кому достанется его столичная двухкомнатная квартира. Стоимость недвижимости оценили в 12 миллионов рублей.

Наследницей стала жена актера, но она пережила его всего на три месяца. Детей у пары не было. Однако Иветта Капралова успела незадолго до ухода из жизни переписать апартаменты на сводного брата Владимира Боярского.

Как сказал Игорь Зельдин, он бы мог получить часть имущества звезды, но свидетельство о смерти актера находится у Боярского. Зельдину пришлось отступить. Именно Боярский стал единоличным хозяином квартиры звезды.

При этом Игорь Зельдин сказал, что проиграна битва, но не война. Его тетя собирает документы, чтобы побороться за наследство актера. Сам он отметил, что в квартире Зельдина, если бы она ему досталась, жить не стал. Он хотел там создать музей о знаменитом родственнике.

Любопытно, что Владимир Боярский считает Игоря Зельдина обыкновенным мошенником, который просто хотел получить бесплатно часть имущества, сообщает «СтарХит».