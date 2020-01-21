«Однажды мне подарили козленка»: Волочкова отпраздновала 44-й день рождения

В понедельник, 20 января, одна из самых известных балерин страны Анастасия Волочкова с размахом отметила свой 44-й день рождения.

Гости собрались в ресторане в самом центре Москвы и усыпали звезду приятными подарками, а журналисты, в том числе и корреспондент Teleprogramma.pro, получили возможность задать красавице несколько вопросов. О своем избраннике Анастасия старается говорить сдержанно и только по делу.

Например, акулам пера удалось выяснить, что он красивый, стройный и никогда не был женат, но вот его фото именинница показывать отказалась, напомнив, что счастье любит тишину. Однако женщина рассказала о подарке, который приготовил ей любимый. Еще утром мужчина подарил Анастасии 305 роз, а после остался колдовать над праздничным ужином.

Волочкова также поделилась своим мнением по поводу картинок с поздравлениями в социальных сетях. По словам звезды, она на такие послания никогда не отвечает и никому не советует этим заниматься. А вот подарки от своего друга и коллеги Бари Алибасова она запомнила на всю жизнь.