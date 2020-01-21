«Я на папу похожа»: в Instagram нашли российскую «копию» Анджелины Джоли

В Москве живет красавица с Кавказа Алина Царахова, которую постоянно сравнивают с голливудской звездой в молодости.

В Сети обсуждают девушку из Северной Осетии Алину Царахову, которая, по мнению ее поклонников, очень похожа на голливудскую диву Анджелину Джоли.

Высокие скулы, объемные губы и «кошачий» взгляд — все черты, которые сделали актрису иконой стиля, есть и у нашей отечественной красавицы. Если заглянуть на ее страничку в Instagram, то можно легко подумать, что листаешь фотографии молодой Джоли.

Сама девушка в комментариях под своими постами убеждает подписчиков, что на звезду совершенно не похожа. Раскручиваться за счет Анджелины Алина не собирается. Ее снимки довольно пристойные, нет фото в купальниках или с глубокими декольте. Множество постов красавица посвящает своему сыну Давиду, а вот отца мальчика в этих публикациях что-то не видно.

«Я на папу похожа», — ответила девушка очередному подписчику, который сравнил ее с Джоли.

А как вы думаете, есть ли сходство у этой красавицы с голливудской звездой?