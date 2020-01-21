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«Обо всем договорились»: Александр Кокорин до конца сезона будет играть за ФК «Сочи»

Директор клуба «Зенит» подтвердил перемещение опального футболиста.

«Обо всем договорились»: Александр Кокорин до конца сезона будет играть за ФК «Сочи»
Александр Кокорин. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

Неожиданные новости из мира футбола: на официальном Twitter-канале футбольного клуба «Сочи» появилась новость о том, что опальный футболист Александр Кокорин будет играть за эту команду на правах аренды, вплоть до конца сезона.

Эту информацию подтвердил и генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко, который также сообщил, что «Сочи» и «Зенит» уже обсудили все условия и футболисту будет максимально комфортно в новой команде.

«Аренда до конца сезона. Клубы обо всем договорились. В ближайшее время Кокорин присоединится к команде», — сообщил директор «Сочи».

Напомним, 28-летний Александр Кокорин в сентябре 2019 года вышел по условно-досрочному освобождению из колонии, где он отбывал наказание за участие в двух драках прямо в центре Москвы. В данный момент его контракт с «Зенитом» рассчитан до июня 2020 года. Сейчас футболист находится на сборах питерского клуба.

Кстати, футболист Федор Смолов в эфире шоу «Красава» заявил, что Александр Кокорин должен ему три миллиона рублей и он с нетерпением ждет их возврата.

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Тэги:

Александр КокоринФК «Сочи»футбол
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«Обо всем договорились»: Александр Кокорин до конца сезона будет играть за ФК «Сочи»
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