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«Я всегда на него смотрела, как на божество»: Захарова выразила восхищение Барышниковым

По словам прима-балерины, это человек-легенда.

«Я всегда на него смотрела, как на божество»: Захарова выразила восхищение Барышниковым
Захарова всегда восхищалась Барышниковым/

Прима-балерина Большого театра и миланского театра «Ла Скала» Светлана Захарова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» выразила свое восхищение артистом балета Михаилом Барышниковым. В 1974 году он остался во время гастролей в Канаде и на родине не появлялся почти сорок лет.

«Я всегда смотрела на него, как на божество. Еще когда училась в Киевском хореографическом училище, смотрела видеозаписи с его выступлениями. Я сразу сказала, что он – идеал. Как он танцует, двигается! Я была просто потрясена, когда это увидела», — заявила Светлана Захарова.

При этом именно Барышников оказал влияние на ее судьбу много лет назад.

«Я была на гастролях с Мариинским театром, где тогда выступала, в Версале. Туда приехала балерина Брижит Лефевр. Она пришла за кулисы и сказала, что Михаил Барышников выразил свое восхищение мной. При этом сам он за кулисы не пришел, потому что никогда не любил этого делать», — сказала балерина.

Как отметила Светлана Захарова, по протекции Барышникова на нее обратили внимание в европейских театрах.

«Он всегда говорил обо мне своим европейским коллегам, что в России подросла очень способная и талантливая девочка», — отметила звезда.

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Тэги:

Михаил БарышниковПрограмма "Судьба человека"Светлана Захарова
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«Я всегда на него смотрела, как на божество»: Захарова выразила восхищение Барышниковым
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